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Номер извещения
31907673132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый конкурс РКСМ-903 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров поставки КТПН, трансформаторов в 2019 году для нужд АО "Амурские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32 доб. 1638
Факс
--
Адрес электронной почты
dibragimova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул мал Полянка д 2
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформаторных подстанций (ДД)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 15:00 GMT +305.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907673132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторных подстанций (ДД)Москва, ул мал Полянка д 2
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 15:00GMT +305.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907673132Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформаторных подстанций (ДД)Москва, ул мал Полянка д 2
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.201922.04.2019 12:0022.04.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907673132Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка трансформаторных подстанций (ДД)Москва, ул мал Полянка д 2
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907673132Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторных подстанций (ДД)Москва, ул мал Полянка д 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформаторных подстанций (ДД)
Начальная цена
5 625 544,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
27.11
27.11
Документация лота
Кол-во: 16
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