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    Главная / Торги / Поставка Электротехнической продукции

    Поставка Электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 12:2619.04.2019 12:26Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электротехнической продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927146

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4487

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.strakhov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Страхов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927146Подведение итогов не позднее Поставка Электротехнической продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Электротехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 630А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 300А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 250А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 500А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 40А"

    Кол-во: 47

    "Позиция 8"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 160А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Щит силовой металический 800*600"

    Кол-во: 78

    "Позиция 10"

    "Терморасширяющаяся противопожарная пена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Труба жесткая гладкая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Кабельный канал 20x10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Кабель витая пара"

    Кол-во: 34000

    "Позиция 14"

    "Бокс обогреваемый для установки радиомодуля"

    Кол-во: 193

    "Позиция 15"

    "Шкаф телекоммуникационный настенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Коробка разветвительная RS 485 на 6-10 вводов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "УСПД "Меркурий 250""

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Радиомодуль "СИКОН-КОЛИБРИ""

    Кол-во: 225

    "Позиция 19"

    "Устройство синхронизации времени"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Счетчик-расходомер злектромагнитный Взлет ЭМ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 22"

    "Счетчик-расходомер ультразвуковой Взлет МР"

    Кол-во: 126

    "Позиция 23"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 27

    "Позиция 26"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Трансформаторы тока"

    Кол-во: 87

    "Позиция 31"

    "Счетчик 3-х фазный"

    Кол-во: 78

    "Позиция 32"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 63А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Автоматический выключатель 3-х полюсной 100А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Адаптер RS 485-USB"

    Кол-во: 2

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