Выполнение работ по очистке оборудования котельного цеха от золошлаковых отходов для нужд ПАО «ЮК ГРЭС»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г. Оплата в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ