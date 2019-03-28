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Номер извещения
31907666924
Уникальный номер закупки
19/ЮКГРЭС/0016
Наименование закупки
Выполнение работ по очистке оборудования котельного цеха от золошлаковых отходов для нужд ПАО «ЮК ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-55
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
natalya.subocheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Субочева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Очистка оборудования котельного цеха от золошлаковых отходов ПАО «ЮК ГРЭС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Очистка оборудования котельного цеха от золошлаковых отходов ПАО «ЮК ГРЭС»
Начальная цена
3 679 780,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием и ведомостью объемов работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КалтанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
81.22.12
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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