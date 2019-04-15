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Номер извещения
31907666019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подготовка оборудования котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к проведению технического диагностирования для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,
Почтовый адрес
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23
Контактный телефон
+7 3022 38-47-02
Факс
+7 3022 38-47-02
Адрес электронной почты
skazhutina@chita.tgk-14.com
Ф.И.О. контактного лица
Скажутина Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Чита
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Подготовка оборудования котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к проведению технического диагностирования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка оборудования котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к проведению технического диагностирования
Начальная цена
667 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-14
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14
Адрес местонахождения
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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