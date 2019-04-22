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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единицы). Лот 1-12. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единицы). Лот 1-12. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927145

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единицы). Лот 1-12. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км.

    Начальная цена

    210 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 км

    Начальная цена

    210 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 км

    Начальная цена

    217 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 км

    Начальная цена

    218 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 км

    Начальная цена

    214 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 км

    Начальная цена

    219 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 км

    Начальная цена

    644 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 км

    Начальная цена

    625 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 км

    Начальная цена

    489 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 км

    Начальная цена

    411 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 км

    Начальная цена

    304 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 км

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква

    Дата и время проведения

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 км

    Начальная цена

    305 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ
    Все закупки и тендеры АО ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ

    Адрес местонахождения

    123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1

    127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль"

    Кол-во: 0

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