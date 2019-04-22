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Номер извещения
ГП927145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение движимого имущества. Автотранспортные средства с пробегом (всего 25 единицы). Лот 1-12. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т314ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314033 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 208473 км.
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот2. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т431ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315468 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 211440 км
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т358ВА199 VIN:VF3GJKFWC95315467 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 149502 км
Начальная цена
217 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 4. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т315ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313354 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 140778 км
Начальная цена
218 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 5. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т386ВА199 VIN:VF3GJKFWC95314034 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 176974 км
Начальная цена
214 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 6. PEUGEOT PARTNER гос.номер Т313ВА199 VIN:VF3GJKFWC95313353 цвет-синий год выпуска 2008 пробег 133355 км
Начальная цена
219 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 7. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У349УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003946 цвет-серебристый год выпуска 2007 пробег 271812 км
Начальная цена
644 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 8. VOLKSWAGEN CARAVELLE гос.номер У348УЕ199 VIN:WV2ZZZ7HZ8H003917 цвет-чёрный год выпуска 2007 пробег 419822 км
Начальная цена
625 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 9. VOLKSWAGEN CADDY Maxi гос.номер К431УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000702 цвет-тёмно зелёны год выпуска 2009 пробег 438609 км
Начальная цена
489 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 10. VOLKSWAGEN CADDY гос.номер К452УУ199 VIN:XW8ZZZ2KZAG000576 цвет-тёмно синий год выпуска 2009 пробег 330968 км
Начальная цена
411 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 11. FIAT DOBLO гос.номер Р494КС197 VIN:XU3223000BZ308133 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 236457 км
Начальная цена
304 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 км
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 11:00 GMT +322.04.2019 11:0022.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927145Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.04.2019 18:0022.04.2019 18:0022.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927145Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква
Дата и время проведения
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927145Дата и время проведения Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 18:0023.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927145Подведение итогов не позднее Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 кмМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 12. FIAT DOBLO гос.номер М166НХ197 VIN:XU3223000BZ308340 цвет-синий тезей год выпуска 2011 пробег 226908 км
Начальная цена
305 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
123104, Российская Федерация, Москва, Бульвар Тверской, 9, стр.1
127427, Российская Федерация, Москва, Академика Королева, 12
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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