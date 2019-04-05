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Номер извещения
ГП927135
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок на право заключения договоров с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» на оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) в соответствии с лотами: Лот 1. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 2. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 3. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3027
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
ADenisenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисенко Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927135Дата и время вскрытия заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.05.201923.05.2019 18:0023.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927135Подведение итогов не позднее Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Начальная цена
28 572 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договора и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, дом 1, строение 1
51.10.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927135Дата и время вскрытия заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Начальная цена
6 840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническими заданиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническими заданиямиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
51.21.20.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927135Дата и время окончания срока приема заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927135Дата и время вскрытия заявок Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
Начальная цена
47 859 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническими заданиямиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, дом 1, строение 1
51.10.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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