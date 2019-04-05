Открытый запрос котировок на право заключения договоров с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» на оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) в соответствии с лотами: Лот 1. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 2. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 3. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927135 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок на право заключения договоров с ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача» на оказание услуг по авиационному обслуживанию (вертолетные перевозки) в соответствии с лотами: Лот 1. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т из района поселка Харьягинский для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» и АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 2. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-26 из района поселка Харьягинский для АО «РМНТК «Нефтеотдача»; Лот 3. Оказание авиационных услуг по перевозке грузов и пассажиров вертолетами типа МИ-8Т в г. Усинск для ООО «Зарубежнефтестроймонтаж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Зарубежнефть

Все закупки и тендеры Зарубежнефть Юридический адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Почтовый адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Контактный телефон +7 495 748-64-24 доб. 3027 Факс +7 495 748-64-23 Адрес электронной почты ADenisenko@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Денисенко Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: нефть

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