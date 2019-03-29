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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907666671
Уникальный номер закупки
118/ОАЭ-ОМТС/2019/С
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10
Контактный телефон
+7 495 602-81-85
Факс
--
Адрес электронной почты
Dorozhkina.Elena@vniizht.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорожкина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок
Начальная цена
13 668 970,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указывается в техническом задании, являющемся приложением № 1 к аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указывается в техническом задании, являющемся приложением № 1 к аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИЖТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИЖТ
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10
28.23.25
28.23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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