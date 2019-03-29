Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907666671 Уникальный номер закупки 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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