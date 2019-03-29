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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

    Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907666671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907666671

    Уникальный номер закупки

    118/ОАЭ-ОМТС/2019/С

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 118/ОАЭ-ОМТС/2019/С на право заключения договора на поставку картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация. Порядок организации проведения закупки

    Аукционная документация. Условия проведения закупки

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
    Все закупки и тендеры АО ВНИИЖТ

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10

    Контактный телефон

    +7 495 602-81-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dorozhkina.Elena@vniizht.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорожкина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование офисное и его части

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 12:5509.04.2019 12:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666671Подведение итогов не позднее Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей, тонер-картриджей, печатающих головок

    Начальная цена

    13 668 970,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указывается в техническом задании, являющемся приложением № 1 к аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указывается в техническом задании, являющемся приложением № 1 к аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указываются в техническом задании, являющемся приложением № 1 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИЖТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИЖТ

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, 3-я Мытищинская, 10

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей"

    Кол-во: 1

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