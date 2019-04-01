Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм защитный" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Нарукавники" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Очки защитные" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Жилет сигнальный" Кол-во: 25

"Позиция 5" "Перчатки диэлектрические" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Перчатки резиновые" Кол-во: 16

"Позиция 7" "Перчатки резиновые (кислотощелочестойкие тип 1)" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 25

"Позиция 9" "Перчатки с полимерным покрытием" Кол-во: 168

"Позиция 10" "Перчатки с полимерным покрытием" Кол-во: 1000

"Позиция 11" "Халат женский" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Костюм" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Костюм сварщика" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 33

"Позиция 16" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 84

"Позиция 17" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 6

"Позиция 18" "Фартук" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 60

"Позиция 22" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 9

"Позиция 23" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 18