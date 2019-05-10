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Номер извещения
ГП927133
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-10-28
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Olga.Mezhueva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Межуева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2019 04:30 GMT +310.05.2019 04:3010.05.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927133Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2019 04:3010.05.2019 04:3010.05.2019 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927133Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 04:3022.10.2019 04:3022.10.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927133Подведение итогов не позднее Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
42.99.21.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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