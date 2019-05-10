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    Главная / Торги / Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»

    Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2019 04:3010.05.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927133Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:08

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение к договору система контроля

    Проект договора ремонт кровель зданий филиалов АО ХК "Якутуголь"

    Дефектный акт АТА ремонт тамбура

    Техзадание АТА ремонт тамбура

    Дефектный Акт РМТОиД ремонт кровли тендер

    ТЗ на ремонт кровли РМТОиД тендер

    3. Дефектный акт по АТА АБК тендер

    3.1. Техническое задание здание АБК АТАтендер

    4. Дефектный Акт АТА насосная тендер

    4.1. ТЗ на ремонт кровли насосной пожаротушения тендер

    5. Дефектный Акт Склад №6 и 4_2 тендер

    5.1. ТЗ на ремонт кровли склад №6№4.2 тендер

    6. Дефектный Акт Склада_№_9 на 49 машин тендер

    6.1. ТЗ на ремонт кровли склад №9 тендер

    7. Дефектный Акт Набережная 1 тендер

    7.1 ТЗ на ремонт кровли Набережная.1 тендер

    8. Дефектный акт- ремонт ангара вертолет тендер

    8.1. ТЗ- ремонт ангара вертолет тендер

    9. Дефектный акт склад ВВ кровля ВСЕ В ОДНОМ ФАЙЛЕ

    9.1. Техзадание ремонт кровли склад ВВ тендер

    10. Дефектный акт ремонт кровли стц стеновые панели тендер

    11. Дефектный акт ремонт кровли баки оборотной воды тендер

    12. Дефектный акт ремонт кровли СТЦ тендер

    13. Дефектный акт ремонт кровли галерея 9

    14. Дефектный акт ремонт кровли главный корпус ОФ

    15. Дефектный акт ремонт кровли 3 стадия дробления тендер

    15.1. Тех задание ремонт кровли ОФ

    16. Дефектный акт ПТУ тендер

    16.1. ТЗ ремонт кровли ПТУ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-10-28

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezhueva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Межуева Ольга Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2019 04:30 GMT +310.05.2019 04:3010.05.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927133Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2019 04:3010.05.2019 04:3010.05.2019 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927133Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 04:3022.10.2019 04:3022.10.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927133Подведение итогов не позднее Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 04:3022.10.2019 04:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927133Подведение итогов не позднее Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней с даты подписания Акта приёмки в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    42.99.21.119

    Работы строительные и ремонтные, связанные с горнодобывающей промышленностью прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт кровель зданий филиалов АО ХК «Якутуголь»"

    Кол-во: 1

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