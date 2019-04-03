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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927127
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти CRC Evans
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти CRC Evans
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти CRC Evans
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.29.70.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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Кол-во: 3
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Кол-во: 5
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Кол-во: 6
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Кол-во: 10
Кол-во: 30
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Кол-во: 25
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Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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Кол-во: 30
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Кол-во: 30
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Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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