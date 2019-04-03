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    Главная / Торги / Запчасти CRC Evans

    Запчасти CRC Evans

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 19:0903.04.2019 19:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927127Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти CRC EvansМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти CRC Evans

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 10:12

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Форма КП

    Проект договора

    Техзадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти CRC Evans

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927127Подведение итогов не позднее Запчасти CRC EvansМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти CRC Evans

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пояс направляющий Ø56 D-252035-23"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "GEAR WHEEL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "GEAR WHEEL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "APPLICATION CPU,ASSY 625"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "TOOL,WRENCH SPECIAL 768"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "FTTG, GAS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "FTTG,DISCONN 1/4 FEMALE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "VALVE,NEEDLE IW HEAD GAS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "GUAGE, VICTOR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "O-RING,2-5/8 X 1/16, 90D"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "ROLLER GUIDE, 5-1/2""

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "HOLDER,TOOL 45 DEG RH"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "BRG., NEEDLE CAM ROLLER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "BRG,BALL MRC-210-SZ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "SWITCH ASSY, MICRO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "MOTOR, BL-7 W/ ENCODER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "WHEEL ASSY,WIRE DRIVE INT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "OSCILLATOR ASSEMBLY NORIZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "OSCILLATOR ASSEMBLY NORIZONTAL P-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "KIT,FLOW CONTROL VALVE PFM MANIFOLD,REP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "CABEL PENDANT P-450"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "NOZZLE ASSY IWH WIDE HEAD"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "КРЫШКА, МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ, P-700 УМЕНЬШЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "WHEEL,CARRIAGE DRIVE LG"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "VALVE AIR, SGL SOL ASCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "CONN, M.RED LENCO LC40RM"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "ДВИГАТЕЛЬ BL-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "MOTOR, ELEC BL-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "LENS,RED JEWEL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "HOLDER, FUSE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "FUSE, 10AMP 3AG"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "GEARBOX,445:1 1A3491-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "BRG, BALL REALI SLIM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "BRG, BALL FAT 146-108"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "GAUGE,PRESS,200CFH 1-1/2D"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "REGULATOR,CO2 HEATED 220V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "SERVICE LEAD IWH BLK"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "GUN MILLER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "8 HEAD AUXILIARY CONTROL BOX ASSEMBLY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "NOZZLE ASSY IWH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "HOSE ASSY 1 IDx31 INOA4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "O-RING, 12-1/2"X1/4", 70D"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "HOLDER, TOOL, PB 0/5 /100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "PIN, DOWEL .500X 2" LG"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "PLATE, HARD SURFACE 580"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "SHAFT,ECCENTRIC 1""

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "SHAFT,ECCENTRIC 1 1/2""

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "LATCH,CHAIN,BAND"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "SLIDE ECCENTRIC LEVER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "LINK, ECCENTRIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "GUIDE SHAFT, VERT ADJ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "VALVE REL 3/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "MOTOR, STEPPER, NEMO 17, 2.4V"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "MOTOR, STEPPER, NEMO 17, 2.33VDC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "MOTOR AIR 70A84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "SCREW BALL 10MM NOMINAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "NUT FOR BRAKE, VR7000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "GAUGE, 0-4000 PSI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "GAUGE,HYD,0-3000 PSI,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "GAUGE,PRESS,0-1000 PSI,"

    Кол-во: 2

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