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    Главная / Торги / Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база

    Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:4002.04.2019 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная базаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Запрос_-__Форма_ТКП

    Документация_о_запросе_цен

    Типовая форма договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4130

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ma.volkova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волкова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927513Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная базаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист профилированный С21-1000-0,6 ГОСТ 24045-2010 Ст3кп ГОСТ 14918-80 RAL 7047"

    Кол-во: 0.451

    "Позиция 2"

    "Лист профилированный С18-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 RAL5015"

    Кол-во: 0.382

    "Позиция 3"

    "Лист профилированный НС35-1000-0,7 ГОСТ 24045-2016 RAL5015"

    Кол-во: 0.254

    "Позиция 4"

    "Лист профилированный НС35-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010 RAL5015"

    Кол-во: 0.116

    "Позиция 5"

    "Лист профилированный С18-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 RAL5015"

    Кол-во: 1.598

    "Позиция 6"

    "Лист ОЦБ-ПН-НО-1,6 ГОСТ 19904-90 ОН-НР-1 ГОСТ 14918-80 в рулоне"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 7"

    "Лист ОЦБ-ПН-НО-0,8 ГОСТ 19904-90 ОН-НР-1 ГОСТ 14918-80 в рулоне"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 8"

    "Лист ОЦБ-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 ОН-НР-1 ГОСТ 14918-80 в рулоне"

    Кол-во: 0.929

    "Позиция 9"

    "Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,8х600х1200 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80*"

    Кол-во: 0.202

    "Позиция 10"

    "Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 окрашенный эмалью МЛ-1202 ТУ 6-10-800-6-78 по грунтовке ЭП-0200 ТУ 6-10-12-83-76"

    Кол-во: 0.056

    "Позиция 11"

    "Лист ОЦ 0,6х650 ГОСТ 19904-90* С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град RAL5015"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 12"

    "Лист ОЦ 0,6х650 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 RAL 5015"

    Кол-во: 0.059

    "Позиция 13"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.642

    "Позиция 14"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.533

    "Позиция 15"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 16"

    "Лист 12 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.408

    "Позиция 17"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-74 С345-4 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 18"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 19"

    "Лента стальная упаковочная из ст. 3 Лента 0,7x20 ГОСТ 3560-73*"

    Кол-во: 183.524

    "Позиция 20"

    "Лента нерж. AISI 430 0,5х20 мм"

    Кол-во: 17116

    "Позиция 21"

    "Лента 0,7х20 М стальная из ст.3 упаковочная ГОСТ 3560-73"

    Кол-во: 1.197

    "Позиция 22"

    "Лист ОЦ 0,6х650 ГОСТ 19904-90 ГОСТ Ст3сп5 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 23"

    "Лист ОЦ 0,6х300 ГОСТ 19904-90* С345 ГОСТ 27772-2015 уд. вязкость KCV не менее 34 Дж/см2 при температуре минус 40град RAL5015"

    Кол-во: 0.053

    "Позиция 24"

    "Лист ОЦ 0,6х300 ГОСТ 19904-90 Ст3сп5 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 25"

    "Лист ОЦ 0,55 ГОСТ 19904-90 Ст3пс3 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 5.83

    "Позиция 26"

    "Лист Б-ПН-О-3,0х1000х2000 ГОСТ 19903-2015 Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 0.95

    "Позиция 27"

    "Лента 2х30 Ст3 ГОСТ 6009–74"

    Кол-во: 596.16

    "Позиция 28"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 29"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 30"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 31"

    "Проволока 4-О-Ч-Ст3 ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.172

    "Позиция 32"

    "Проволока 3Вр1 ГОСТ 6727-80*"

    Кол-во: 0.324

    "Позиция 33"

    "Проволока 3-2Ц-II ГОСТ 3282-74*"

    Кол-во: 85

    "Позиция 34"

    "Проволока 3-2Ц-II ГОСТ 3282-74*"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 35"

    "Проволока 2-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 36"

    "Проволока 2,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.222

    "Позиция 37"

    "Проволока 1,1-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 7.62

    "Позиция 38"

    "Проволока 1,1-О-С ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 39"

    "Проволока 0,8-О-Ч-Ст0 ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.402

    "Позиция 40"

    "Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 C255 ГОСТ 27772-88"

    Кол-во: 0.472

    "Позиция 41"

    "Полоса 4х150 ГОСТ 19903-2015 C255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 42"

    "Лист профилированный С8-1150-0,7 ГОСТ 24045-2016 RAL7047 L=4500мм"

    Кол-во: 0.274

    "Позиция 43"

    "Лист профилированный С8-1150-0,7 ГОСТ 24045-2016 RAL7047 L=2600мм"

    Кол-во: 0.159

    "Позиция 44"

    "Лист профилированный С21-1000-0,6 ТУ 1122-130-83677349-2009 RAL 7047"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 45"

    "Лист профилированный С21-1000-0,6 ТУ 1122-130-83677349-2009 RAL 5015"

    Кол-во: 0.007

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    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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