www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4130
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ma.volkova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката (сборная) на все объекты УКПГ-3,УППГ-2,Опорная база
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автотранспорт: Иркутская обл. г. Усть-Кут Железнодорожный транспорт: ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.451
Кол-во: 0.382
Кол-во: 0.254
Кол-во: 0.116
Кол-во: 1.598
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.034
Кол-во: 0.929
Кол-во: 0.202
Кол-во: 0.056
Кол-во: 0.003
Кол-во: 0.059
Кол-во: 0.642
Кол-во: 1.533
Кол-во: 0.058
Кол-во: 1.408
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.06
Кол-во: 183.524
Кол-во: 17116
Кол-во: 1.197
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.053
Кол-во: 0.18
Кол-во: 5.83
Кол-во: 0.95
Кол-во: 596.16
Кол-во: 0.02
Кол-во: 0.04
Кол-во: 1.1
Кол-во: 0.172
Кол-во: 0.324
Кол-во: 85
Кол-во: 0.06
Кол-во: 0.055
Кол-во: 0.222
Кол-во: 7.62
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.402
Кол-во: 0.472
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.274
Кол-во: 0.159
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.007
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.