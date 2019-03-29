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Номер извещения
31907666471
Уникальный номер закупки
096/2019-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение комплекса ремонтных работ объекта, расположенного по адресу: Забайкальский край, мкр Борзя-3. в/ч 36996 в рамках модернизации объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса ремонтных работ объекта, расположенного по адресу: Забайкальский край, мкр. Борзя-3, в/ч 36996 в рамках модернизации объекта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 05:0002.04.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907666471Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса ремонтных работ объекта, расположенного по адресу: Забайкальский край, мкр. Борзя-3, в/ч 36996 в рамках модернизации объектаХабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса ремонтных работ объекта, расположенного по адресу: Забайкальский край, мкр. Борзя-3, в/ч 36996 в рамках модернизации объекта
Начальная цена
2 099 974,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Забайкальский край, мкр. Борзя-3. в/ч 36996Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
43.33.2
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72.7
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