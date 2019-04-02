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Номер извещения
31907665432
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мазута топочного М-100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-58
Факс
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Адрес электронной почты
tender2@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Асбест
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мазута топочного м-100
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мазута топочного м-100
Начальная цена
6 981 334,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
308 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 2 календарных дней с момента отправки Поставщику заявки. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. Поставка Товара осуществляется специализированным транспортом (термос), силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Товара), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
19.20.28
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 308
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