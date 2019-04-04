Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: оплата по факту выполнения работ, при наличии аванса – предоставление банковской гарантии возврата авансового платежа. Условия и срок выполнения работ: выполнение работ производится после оформления плана организации работ, с поэтапной сдачей выполняемых работ. Срок выполнения работ не более 60 календарных дней. Гарантийный срок – не менее 24 месяцев.