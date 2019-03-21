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    Главная / Торги / Поставка СИЗ и специальной одежды

    Поставка СИЗ и специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ и специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на средства защиты от падения

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    ТЗ на СИЗ органов дыхания

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    ТЗ на СИЗ для глаз и лица

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    ТЗ перчатки

    Тз перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ

    Тз перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ перчатки

    ТЗ нарукавники

    ТЗ Нарукавники

    ТЗ СИЗ Краги

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    ТЗ на обувь

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    Техническое описание внешнего вида

    Альбом корпоративной спец одежды

    ТЗ

    _Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    Извещение о закупке

    Анкета претендента

    Договор поставки

    Изменения в извещении

    ТЗ на СИЗ для головы

    ТЗ на спец.обувь

    Перечень документов и условия участия

    Изменения в извещении

    ТЗ перчатки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Контактный телефон

    +7 495 543-91-16 доб. 126

    Факс

    +7 495 543-96-12

    Адрес электронной почты

    tenders@ids-corp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабаев Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 857

    ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)

    Начальная цена

    3 758 776,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое описание внешнего вида

    21.03.2019

    Альбом корпоративной спец одежды

    21.03.2019

    ТЗ

    21.03.2019

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жилет светоотражающий"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Жилет сигнальный с СОП"

    Кол-во: 140

    "Позиция 3"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 25"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 220

    "Позиция 27"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 34"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Футболка"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Футболка"

    Кол-во: 108

    "Позиция 37"

    "Футболка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 38"

    "Футболка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 39"

    "Футболка"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 40"

    "Футболка"

    Кол-во: 630

    "Позиция 41"

    "Футболка"

    Кол-во: 1105

    "Позиция 42"

    "Футболка"

    Кол-во: 1265

    "Позиция 43"

    "Футболка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 44"

    "Футболка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 45"

    "Футболка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 46"

    "Футболка"

    Кол-во: 420

    "Позиция 47"

    "Футболка"

    Кол-во: 400

    "Позиция 48"

    "Футболка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Футболка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Футболка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 52"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 53"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 54"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 55"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 404

    "Позиция 56"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 548

    "Позиция 57"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 548

    "Позиция 58"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 59"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 90

    "Позиция 64"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 65"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 68"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 14

    "Позиция 74"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 14

    "Позиция 75"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Фартук от кислот и нефти "

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 82"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 85"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 90"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 92"

    "Комбинезон защитный одноразовый"

    Кол-во: 80

    "Позиция 93"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 80

    "Позиция 96"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 25

    "Позиция 98"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 25

    "Позиция 99"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Наколенники термостойкие"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 7

    "Позиция 114"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 40

    "Позиция 116"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 14

    "Позиция 122"

    "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 14

    "Позиция 123"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 400

    "Позиция 129"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 105

    "Позиция 130"

    "Фартук из полимерных материалов "

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 500

    "Позиция 135"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 136"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 525

    "Позиция 137"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 570

    "Позиция 138"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 405

    "Позиция 139"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 50

    "Позиция 140"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 141"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 100

    "Позиция 146"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 210

    "Позиция 147"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 8

    "Позиция 149"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Плащ для защиты от воды"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием "

    Кол-во: 18

    "Позиция 152"

    "Костюм защитный Л-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Костюм защитный Л-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 154"

    "Костюм защитный Л-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "Халат хлопчатобумажный "

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Костюм охранника"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Костюм охранника"

    Кол-во: 12

    "Позиция 158"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 159"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 600

    "Позиция 160"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 1540

    "Позиция 161"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 490

    "Позиция 162"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 540

    "Позиция 163"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 470

    "Позиция 164"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 50

    "Позиция 165"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 50

    "Позиция 166"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 80

    "Позиция 167"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 155

    "Позиция 168"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 180

    "Позиция 169"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 210

    "Позиция 170"

    "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью"

    Кол-во: 210

    "Позиция 171"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 27

    "Позиция 172"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 80

    "Позиция 173"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 400

    "Позиция 174"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 176"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 150

    "Позиция 177"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 80

    "Позиция 178"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 160

    "Позиция 179"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 180

    "Позиция 180"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 181"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 185"

    "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 186"

    "Футболка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 187"

    "Халат хлопчатобумажный "

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Халат хлопчатобумажный "

    Кол-во: 5

    "Позиция 189"

    "Халат из смешанных тканей"

    Кол-во: 5

    Лот 860

    ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)

    Начальная цена

    509 164,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ на обувь

    21.03.2019

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Боты диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Галоши диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Галоши диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Сапоги из полимерных материалов болотные с защитным подноском"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 32

    "Позиция 16"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 400

    "Позиция 17"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 19"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 535

    "Позиция 21"

    "Сапоги из полимерных материалов с защитным подноском"

    Кол-во: 465

    "Позиция 22"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 35"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 37"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 655

    "Позиция 39"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 545

    "Позиция 40"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 40

    "Позиция 43"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 25

    "Позиция 44"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 25

    "Позиция 45"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 25

    "Позиция 46"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 85

    "Позиция 47"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 85

    "Позиция 48"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 140

    "Позиция 49"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 210

    "Позиция 50"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 32

    "Позиция 55"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 140

    "Позиция 62"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 180

    "Позиция 63"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 180

    "Позиция 64"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 44

    "Позиция 67"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 370

    "Позиция 68"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 250

    "Позиция 69"

    "Полуботинки кожаные с защитным подноском"

    Кол-во: 330

    Лот 861

    ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.120

    Обувь различная специальная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    21.03.2019

    ТЗ на спец.обувь

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла "

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла "

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла "

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 9"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Средство противоскольжения обуви"

    Кол-во: 270

    "Позиция 13"

    "Валенки с резиновым низом"

    Кол-во: 27

    "Позиция 14"

    "Валенки с резиновым низом"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Валенки с резиновым низом"

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 1600

    "Позиция 19"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 449

    "Позиция 20"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 502

    "Позиция 21"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 549

    "Позиция 22"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 70

    "Позиция 26"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Сапоги комбинированные утепленные нефтеморозостойкие "

    Кол-во: 110

    "Позиция 28"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 85

    "Позиция 29"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 31"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 499

    "Позиция 32"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 560

    "Позиция 33"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 441

    "Позиция 34"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 60

    "Позиция 36"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 210

    "Позиция 40"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 350

    "Позиция 41"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 140

    "Позиция 46"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 180

    "Позиция 47"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 95

    "Позиция 48"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 32

    "Позиция 49"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 44

    "Позиция 52"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 140

    "Позиция 53"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 140

    "Позиция 54"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 190

    "Позиция 55"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 190

    "Позиция 56"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Противоскользящие накладки на обувь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "Противоскользящие накладки на обувь"

    Кол-во: 150

    Лот 863

    ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

    Начальная цена

    368 680,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    21.03.2019

    ТЗ на СИЗ для головы

    25.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 12"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 340

    "Позиция 23"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 230

    "Позиция 24"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 130

    "Позиция 25"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 210

    "Позиция 31"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 32"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Каска защитная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Каска защитная зеленая c храповиком"

    Кол-во: 140

    "Позиция 40"

    "Каска защитная зеленая c храповиком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Каска защитная зеленая c храповиком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Каска защитная зеленая c храповиком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Наушники противошумные СОМЗ-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Наушники противошумные СОМЗ-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Наушники противошумные СОМЗ-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Наушники противошумные СОМЗ-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 27000

    "Позиция 53"

    "Вкладыши противошумные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Бейсболка "

    Кол-во: 1600

    "Позиция 55"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 31

    "Позиция 56"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 57"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 58"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 59"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 230

    "Позиция 60"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 510

    "Позиция 61"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 420

    "Позиция 62"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 260

    "Позиция 63"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 64"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 120

    "Позиция 65"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 70

    "Позиция 66"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 67"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 210

    "Позиция 68"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Шапка трикотажная"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 73"

    "Шапка трикотажная"

    Кол-во: 210

    "Позиция 74"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 80

    "Позиция 77"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Подшлемник для сварщика "

    Кол-во: 120

    "Позиция 82"

    "Подшлемник под каску термостойкий утепленный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Подшлемник под каску термостойкий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 85"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 87"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 88"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 31

    "Позиция 89"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 800

    "Позиция 90"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 91"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Подшлемник под каску утепленный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 500

    "Позиция 96"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 500

    "Позиция 97"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 500

    "Позиция 98"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Каска для работ на высоте"

    Кол-во: 150

    "Позиция 108"

    "Каска для работ на высоте"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 109"

    "Шапка-ушанка"

    Кол-во: 80

    Лот 864

    ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

    Начальная цена

    1 462 306,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    Тз перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ

    21.03.2019

    Тз перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    21.03.2019

    ТЗ нарукавники

    21.03.2019

    ТЗ Нарукавники

    21.03.2019

    ТЗ СИЗ Краги

    21.03.2019

    21.03.2019

    ТЗ перчатки

    27.11.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 3"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 4"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 5"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 8"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 9"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 10"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 750

    "Позиция 11"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 12"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 17"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Рукавицы меховые"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Рукавицы утепленные Joka Therm (Йока Терм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 35

    "Позиция 30"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 35

    "Позиция 31"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Перчатки латексные повыш.прочности р-р L Vileda"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Краги термостойкие утепленные"

    Кол-во: 42

    "Позиция 42"

    "Краги термостойкие утепленные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Рукавицы утепленные "

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "Рукавицы утепленные "

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Рукавицы утепленные "

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Рукавицы утепленные "

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Рукавицы утепленные "

    Кол-во: 200

    "Позиция 48"

    "Нарукавники хлопчатобумажные "

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 56

    "Позиция 51"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Нарукавники из полимерных материалов"

    Кол-во: 2304

    "Позиция 56"

    "Перчатки из полимерных материалов, химически стойкие"

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "Перчатки из полимерных материалов, химически стойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 58"

    "Перчатки из полимерных материалов, химически стойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 59"

    "Перчатки из полимерных материалов, химически стойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 60"

    "Перчатки из полимерных материалов, химически стойкие"

    Кол-во: 400

    "Позиция 61"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 14484

    "Позиция 62"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 300

    "Позиция 64"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Перчатки из полимерных материалов, маслобензостойкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Перчатки резиновые, технические"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 68"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 84

    "Позиция 75"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 84"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 240

    "Позиция 85"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 80

    "Позиция 89"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "Краги термостойкие "

    Кол-во: 17

    "Позиция 95"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 250

    "Позиция 96"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 250

    "Позиция 97"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 180

    "Позиция 98"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 99"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 100"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 101"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 350

    "Позиция 102"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 350

    "Позиция 103"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 104"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 105"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 106"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 750

    "Позиция 107"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 19200

    "Позиция 108"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 109"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 110"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 111"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 112"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 113"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 400

    "Позиция 114"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 100

    "Позиция 116"

    "Перчатки шерстяные (вкладыши) "

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 119"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 120"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 121"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 350

    "Позиция 122"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 350

    "Позиция 123"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 124"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 125"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 126"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 750

    "Позиция 127"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 19200

    "Позиция 128"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 129"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 130"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 131"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 132"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 133"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 300

    "Позиция 134"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 300

    "Позиция 135"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 136"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 137"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 150

    "Позиция 138"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 500

    "Позиция 139"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 500

    "Позиция 140"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 500

    "Позиция 141"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 630

    "Позиция 142"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 144"

    " Перчатки противоударные утепленные "

    Кол-во: 2736

    "Позиция 145"

    "Перчатки противоударные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "Перчатки противоударные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Перчатки противоударные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 148"

    "Перчатки противоударные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 149"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 150"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 151"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 153"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 154"

    "Перчатки с полимерным покрытием (защита от пореза)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 155"

    "Перчатки с полимерным покрытием (облегченные)"

    Кол-во: 13440

    "Позиция 156"

    "Перчатки с полимерным покрытием (облегченные)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 157"

    "Перчатки с полимерным покрытием (облегченные)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 158"

    "Перчатки с полимерным покрытием (облегченные)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 159"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 400

    "Позиция 160"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 750

    "Позиция 161"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 750

    "Позиция 162"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 750

    "Позиция 163"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 400

    "Позиция 164"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 165"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 166"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 167"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 168"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 169"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 170"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 171"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 172"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 173"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 174"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 175"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 176"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 630

    "Позиция 177"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 2000

    "Позиция 178"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 179"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 180"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 181"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 182"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 183"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 184"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 185"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 186"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 187"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 188"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 189"

    "Перчатки с полимерным покрытием "

    Кол-во: 70

    "Позиция 190"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 191"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 192"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 193"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 194"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 195"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 196"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 197"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 198"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 199"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 200"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 201"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 450

    "Позиция 202"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 203"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 204"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 205"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 206"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 207"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 208"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 209"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 210"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 211"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 212"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 213"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 214"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 750

    "Позиция 215"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 40320

    "Позиция 216"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 217"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 218"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 219"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 220"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 221"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 222"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 223"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 224"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 225"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 226"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 227"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 228"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 400

    "Позиция 229"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 400

    "Позиция 230"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 250

    "Позиция 231"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 250

    "Позиция 232"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 250

    "Позиция 233"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 500

    "Позиция 234"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 500

    "Позиция 235"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 236"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 237"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 238"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 239"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 240"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 241"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 242"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 243"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 244"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 200

    "Позиция 245"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 246"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 247"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 248"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 249"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 250"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 251"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 252"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 253"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 254"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 255"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 256"

    "Перчатки трикотажные с точечным покрытием"

    Кол-во: 70

    "Позиция 257"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 12

    "Позиция 258"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 60

    "Позиция 259"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 50

    "Позиция 265"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 6

    "Позиция 266"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Перчатки диэлектрические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Нарукавники х/б"

    Кол-во: 100

    "Позиция 269"

    "Нарукавники х/б"

    Кол-во: 100

    "Позиция 270"

    "Нарукавники х/б"

    Кол-во: 100

    "Позиция 271"

    "Нарукавники х/б"

    Кол-во: 100

    "Позиция 272"

    "Краги сварщика брезентовые"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Краги сварщика брезентовые"

    Кол-во: 40

    "Позиция 274"

    "Краги сварщика брезентовые"

    Кол-во: 40

    "Позиция 275"

    "Краги сварщика брезентовые"

    Кол-во: 40

    "Позиция 276"

    "Краги сварщика брезентовые"

    Кол-во: 20

    Лот 865

    ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ

    Начальная цена

    264 147,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    32.50.42.120

    Очки защитные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ на СИЗ для глаз и лица

    21.03.2019

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Очки защитные прозрачные закрытого типа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Маска сварщика НН-10 ЕВРО (110*90)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Маска сварщика НН-10 ЕВРО (110*90)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Маска сварщика НН-10 ЕВРО (110*90)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 40

    "Позиция 25"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика "

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Щиток защитный лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Щиток защитный лицевой "

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Очки защитные, для газосварщика (закрытые) "

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Очки защитные, для газосварщика (открытые)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 800

    "Позиция 52"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Очки защитные, закрытые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 54"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 55"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 56"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 58"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 59"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 61"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 62"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 63"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 64"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 66"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 250

    "Позиция 67"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 68"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 69"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 70"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 180

    "Позиция 71"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 180

    "Позиция 72"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 210

    "Позиция 78"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 79"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 80"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Очки защитные, открытые"

    Кол-во: 30

    Лот 866

    ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

    Начальная цена

    248 852,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.160

    Средства защиты головы и лица

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ на СИЗ органов дыхания

    21.03.2019

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Респиратор противоаэрозольный 8112"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Респиратор противоаэрозольный 8112"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Маска трикотажная черная"

    Кол-во: 84

    "Позиция 4"

    "Противогаз шланговый ПШ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Противогаз шланговый ПШ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Противогаз шланговый ПШ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Противогаз ППФ-5М с маской ММГ с фильтром ФК-5МТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Маска для защиты лица и органов дыхания от пониженных температур"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха, используемый с маской или шлем-маской "

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Дыхательный аппарат со шлангом подачи чистого воздуха, используемый с маской или шлем-маской "

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Противогаз фильтрующий (маска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Противогаз фильтрующий (маска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Противогаз фильтрующий (маска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Противогаз фильтрующий (маска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 23"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 25"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 26"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 28"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 29"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 30"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 210

    "Позиция 31"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Респиратор фильтрующий (полумаска из изолирующих материалов для использования с противогазовыми, комбинированными или противоаэрозольными фильтрами)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 33"

    "Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей"

    Кол-во: 13440

    Лот 867

    ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ

    Начальная цена

    599 101,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
    Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ на средства защиты от падения

    21.03.2019

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Привязь страховочная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "Привязь страховочная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом 10м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом НВ-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом НВ-32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом НВ-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Устройство блокирующее с вытяжным тросом НВ-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Блокирующее устройство втягивающего типа со стальным тросом "

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Блокирующее устройство втягивающего типа со стальным тросом "

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Блокирующее устройство втягивающего типа со стальным тросом "

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Блокирующее устройство втягивающего типа со стальным тросом "

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 35

    "Позиция 20"

    "Двойной (двухплечевой) строп с амортизатором"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Страховочный строп с амортизатором "

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Страховочный строп с амортизатором "

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Страховочный строп с амортизатором "

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Страховочная привязь из термостойких материалов с наплечными и набедренными лямками "

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Страховочная привязь из термостойких материалов с наплечными и набедренными лямками "

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Страховочная или удерживающая привязь"

    Кол-во: 115

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