Подведение итогов не позднее

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Не указан

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Требования к документации

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Жилет светоотражающий" Кол-во: 70

"Позиция 2" "Жилет сигнальный с СОП" Кол-во: 140

"Позиция 3" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Жилет сигнальный" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 7" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 8" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 9" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 10" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 11" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 14" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 16" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 18" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 19" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 20" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 21" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 22" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 23" "Жилет сигнальный" Кол-во: 300

"Позиция 24" "Жилет сигнальный" Кол-во: 300

"Позиция 25" "Жилет сигнальный" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Жилет сигнальный" Кол-во: 220

"Позиция 27" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 28" "Жилет сигнальный" Кол-во: 100

"Позиция 29" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 30" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 31" "Жилет сигнальный" Кол-во: 200

"Позиция 32" "Жилет сигнальный" Кол-во: 30

"Позиция 33" "Жилет сигнальный" Кол-во: 60

"Позиция 34" "Жилет сигнальный" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Футболка" Кол-во: 500

"Позиция 36" "Футболка" Кол-во: 108

"Позиция 37" "Футболка" Кол-во: 600

"Позиция 38" "Футболка" Кол-во: 600

"Позиция 39" "Футболка" Кол-во: 3200

"Позиция 40" "Футболка" Кол-во: 630

"Позиция 41" "Футболка" Кол-во: 1105

"Позиция 42" "Футболка" Кол-во: 1265

"Позиция 43" "Футболка" Кол-во: 80

"Позиция 44" "Футболка" Кол-во: 80

"Позиция 45" "Футболка" Кол-во: 80

"Позиция 46" "Футболка" Кол-во: 420

"Позиция 47" "Футболка" Кол-во: 400

"Позиция 48" "Футболка" Кол-во: 20

"Позиция 49" "Футболка" Кол-во: 20

"Позиция 50" "Футболка" Кол-во: 40

"Позиция 51" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 26

"Позиция 52" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 600

"Позиция 53" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 600

"Позиция 54" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 800

"Позиция 55" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 404

"Позиция 56" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 548

"Позиция 57" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 548

"Позиция 58" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 120

"Позиция 59" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 30

"Позиция 60" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 30

"Позиция 61" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 30

"Позиция 62" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 60

"Позиция 63" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 90

"Позиция 64" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 120

"Позиция 65" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 60

"Позиция 68" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 60

"Позиция 69" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 70" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 71" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 72" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 73" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 14

"Позиция 74" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 14

"Позиция 75" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 76" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 77" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 78" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 79" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 80" "Фартук от кислот и нефти " Кол-во: 12

"Позиция 81" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 82" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 83" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 84" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 85" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 86" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 87" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 88" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 89" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 90" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 91" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 60

"Позиция 92" "Комбинезон защитный одноразовый" Кол-во: 80

"Позиция 93" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 30

"Позиция 95" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 80

"Позиция 96" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 25

"Позиция 97" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 25

"Позиция 98" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 25

"Позиция 99" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 50

"Позиция 104" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 4

"Позиция 106" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Наколенники термостойкие" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 110" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 50

"Позиция 111" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 30

"Позиция 112" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 113" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 7

"Позиция 114" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 5

"Позиция 115" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 40

"Позиция 116" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 117" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 122" "Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 123" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 5

"Позиция 124" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 50

"Позиция 125" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 50

"Позиция 126" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 50

"Позиция 127" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 50

"Позиция 128" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 400

"Позиция 129" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 105

"Позиция 130" "Фартук из полимерных материалов " Кол-во: 2

"Позиция 131" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 20

"Позиция 132" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 3

"Позиция 134" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 500

"Позиция 135" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 1600

"Позиция 136" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 525

"Позиция 137" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 570

"Позиция 138" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 405

"Позиция 139" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 50

"Позиция 140" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 20

"Позиция 141" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 20

"Позиция 142" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 20

"Позиция 143" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 100

"Позиция 144" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 100

"Позиция 145" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 100

"Позиция 146" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 210

"Позиция 147" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 10

"Позиция 148" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 8

"Позиция 149" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Плащ для защиты от воды" Кол-во: 10

"Позиция 151" "Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием " Кол-во: 18

"Позиция 152" "Костюм защитный Л-1" Кол-во: 30

"Позиция 153" "Костюм защитный Л-1" Кол-во: 30

"Позиция 154" "Костюм защитный Л-1" Кол-во: 40

"Позиция 155" "Халат хлопчатобумажный " Кол-во: 2

"Позиция 156" "Костюм охранника" Кол-во: 10

"Позиция 157" "Костюм охранника" Кол-во: 12

"Позиция 158" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 1150

"Позиция 159" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 600

"Позиция 160" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 1540

"Позиция 161" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 490

"Позиция 162" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 540

"Позиция 163" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 470

"Позиция 164" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 50

"Позиция 165" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 50

"Позиция 166" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 80

"Позиция 167" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 155

"Позиция 168" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 180

"Позиция 169" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 210

"Позиция 170" "Костюм из ткани с огнезащитной пропиткой и антистатичной нитью" Кол-во: 210

"Позиция 171" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 27

"Позиция 172" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 80

"Позиция 173" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 400

"Позиция 174" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 50

"Позиция 175" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 300

"Позиция 176" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 150

"Позиция 177" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 80

"Позиция 178" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 160

"Позиция 179" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 180

"Позиция 180" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 300

"Позиция 181" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 6

"Позиция 182" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 6

"Позиция 183" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 20

"Позиция 184" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 40

"Позиция 185" "Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 40

"Позиция 186" "Футболка" Кол-во: 40

"Позиция 187" "Халат хлопчатобумажный " Кол-во: 5

"Позиция 188" "Халат хлопчатобумажный " Кол-во: 5