www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СИЗ и специальной одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
Контактный телефон
+7 495 543-91-16 доб. 126
Факс
+7 495 543-96-12
Адрес электронной почты
tenders@ids-corp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сабаев Вячеслав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)г.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА (лето)
Начальная цена
3 758 776,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
14.12
Документация лота
Кол-во: 70
Кол-во: 140
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 220
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 500
Кол-во: 108
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 3200
Кол-во: 630
Кол-во: 1105
Кол-во: 1265
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 420
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 26
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 800
Кол-во: 404
Кол-во: 548
Кол-во: 548
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 90
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 105
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 500
Кол-во: 1600
Кол-во: 525
Кол-во: 570
Кол-во: 405
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 210
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 1150
Кол-во: 600
Кол-во: 1540
Кол-во: 490
Кол-во: 540
Кол-во: 470
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 80
Кол-во: 155
Кол-во: 180
Кол-во: 210
Кол-во: 210
Кол-во: 27
Кол-во: 80
Кол-во: 400
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 80
Кол-во: 160
Кол-во: 180
Кол-во: 300
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)г.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (лето)
Начальная цена
509 164,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
15.20.32.120
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 9
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 32
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 1600
Кол-во: 500
Кол-во: 535
Кол-во: 465
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 1600
Кол-во: 300
Кол-во: 655
Кол-во: 545
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 85
Кол-во: 85
Кол-во: 140
Кол-во: 210
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 140
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 44
Кол-во: 370
Кол-во: 250
Кол-во: 330
ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ (зима)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
15.20.32.120
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1600
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 270
Кол-во: 27
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 1600
Кол-во: 449
Кол-во: 502
Кол-во: 549
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 110
Кол-во: 85
Кол-во: 25
Кол-во: 1600
Кол-во: 499
Кол-во: 560
Кол-во: 441
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 210
Кол-во: 350
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 140
Кол-во: 180
Кол-во: 95
Кол-во: 32
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 44
Кол-во: 140
Кол-во: 140
Кол-во: 190
Кол-во: 190
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 150
ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫг.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
Начальная цена
368 680,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
32.99.11
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 340
Кол-во: 230
Кол-во: 130
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 210
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 140
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 27000
Кол-во: 200
Кол-во: 1600
Кол-во: 31
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 1600
Кол-во: 230
Кол-во: 510
Кол-во: 420
Кол-во: 260
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 210
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 1600
Кол-во: 210
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 31
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 150
Кол-во: 1600
Кол-во: 80
ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИг.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК. ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Начальная цена
1 462 306,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
32.99.11
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 3200
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 42
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 56
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2304
Кол-во: 400
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 400
Кол-во: 14484
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 11000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 84
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 240
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 17
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 180
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 19200
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 19200
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 630
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 2736
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 13440
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 400
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 630
Кол-во: 2000
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 200
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 750
Кол-во: 40320
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4800
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 12
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИг.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ,ЗАЩИТНЫЕ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ
Начальная цена
264 147,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
32.50.42.120
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 800
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1600
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 210
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 30
ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯг.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Начальная цена
248 852,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
32.99.11.160
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 84
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 210
Кол-во: 20
Кол-во: 47
Кол-во: 15
Кол-во: 13440
ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927210Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ г.Москва
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 15:0011.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927210Подведение итогов не позднее ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ
Начальная цена
599 101,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Все закупки и тендеры «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, д 12, этаж 55, офис 543
32.99.11.199
Документация лота
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 115
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.