Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Лакокрасочных изделий (ЖВ) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-043-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907665431 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Лакокрасочных изделий (ЖВ) для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» на 2019 г. (АмКС-043-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры КД

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