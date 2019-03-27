Поставка сэндвич-панелей стеновых, кровельных и листа плоского оцинкованного

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 10 календарных дней с момента отправки Поставщику заявки. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. Поставка Товара осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (место поставки Товара), расположенный по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >