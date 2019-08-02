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Номер извещения
ГП927110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Поддоны, европалеты. Продукция должна соответствовать чертежам.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68493
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
yaroslav.rukin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рукин Ярослав Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поддоны, европалеты.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2019 12:30 GMT +302.08.2019 12:3002.08.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927110Дата и время окончания срока приема заявок Поддоны, европалеты.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 12:3031.08.2019 12:3031.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927110Подведение итогов не позднее Поддоны, европалеты.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поддоны, европалеты.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
20.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 4550
Кол-во: 3100
Кол-во: 1500
Кол-во: 1350
Кол-во: 3600
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