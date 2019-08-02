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    Главная / Торги / Запрос предложений. Поддоны, европалеты. Продукция должна соответствовать чертежам.

    Запрос предложений. Поддоны, европалеты. Продукция должна соответствовать чертежам.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.08.2019 12:3002.08.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927110Дата и время окончания срока приема заявок Поддоны, европалеты.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Поддоны, европалеты. Продукция должна соответствовать чертежам.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ч2

    Ч3

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Ч1

    Ч4

    Ч5

    Ч6

    Ч7

    Ч8

    Ч9

    Ч10

    Ч11

    Ч12

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Док-я

    1

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68493

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    yaroslav.rukin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рукин Ярослав Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поддоны, европалеты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.08.2019 12:30 GMT +302.08.2019 12:3002.08.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927110Дата и время окончания срока приема заявок Поддоны, европалеты.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 12:3031.08.2019 12:3031.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927110Подведение итогов не позднее Поддоны, европалеты.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 12:3031.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927110Подведение итогов не позднее Поддоны, европалеты.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поддоны, европалеты.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.40.1

    Тара деревянная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поддон деревянный №15 четырех заходный с фито обработкой чертеж ABR-K-325.00.00.00-065B"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ГОСТ 9078-84(1) РАЗМЕР 1200Х1600"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛОСКИЙ РАЗМЕРЫ 1200Х1ГП813678ММ ГОСТ 9078-84"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "ПОДДОН ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛОСКИЙ РАЗМЕРЫ 1200Х800Х100ММ ГОСТ 9078-84"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Поддон деревянный №15 эскиз ТСЗ №04-уп/81"

    Кол-во: 4550

    "Позиция 6"

    "Поддон деревянный №21 чертеж 1610.344.00.ГП813678(А)"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 7"

    "Европаллет №20 1610.345.00.ГП813678, 1610.343.00.ГП813678"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Европаллет №21 чертежи 1610.343.00.ГП813678, 1610.344.00.ГП813678(А)"

    Кол-во: 1350

    "Позиция 9"

    "Европаллет №19А чертежи 1610.325.00.ГП813678,1610.325.00.001,1610.325.00.002.01,1610.325.00.002,1610.325.00.003.01,1610.325.00.003"

    Кол-во: 3600

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