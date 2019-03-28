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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907667866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка технического моющего кислотного средства для пластинчатых водоподогревателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Почтовый адрес
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
Контактный телефон
+7 843 211-09-36
Факс
Адрес электронной почты
kazenergo.omts@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Замалеева Аделя Альфиртовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кислотное моющее средство для удаления накипи(с пластинчатых водоподогревателей)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кислотное моющее средство для удаления накипи(с пластинчатых водоподогревателей)
Начальная цена
190 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО КАЗЭНЕРГО
Адрес местонахождения
420021, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Габдуллы Тукая, д. 162
20.41.44.190
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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