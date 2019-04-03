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Номер извещения
ГП927139
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка электротехнической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-41-23
Факс
Адрес электронной почты
Mikhail.Stepanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка электротехнической продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
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Кол-во: 70
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 100
Кол-во: 200
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 2
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Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 500
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Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 31
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 250
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