Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Попозиционная закупка электротехнической продукции

    Попозиционная закупка электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 13:0003.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927139Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка электротехнической продукцииКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Stepanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927139Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка электротехнической продукцииКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка электротехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт ПКТ-60У2 с ключ-маркой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Теплоизлучатель ЛН-500 Вт, 230В, Е40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Стартер 220В, 4-80Вт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Стартер 127В, 20Вт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Лампа ЛБ-65"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Лампа МО 60Вт 36В Е27"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Лампа ЛБ-40"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Лампа ЛБ-18"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Лампа КЛЛ энергосберегающая 20Вт Е27 PROMO PESL-SF 20/827 Т3 теплый 48x125"

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "Лампа 60Вт E27 прозрачная Б 230-240-60"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Лампа ДНаТ 400Вт Е40 NAV-T 4058075036666 OSRAM "

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лампа ДРЛ 250Вт E40 HQL 4050300015064 OSRAM"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Патрон для ламп керамический Е-27 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Лампа ЛН-60Вт, 230В, Е27"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Лампа ЛН-95Вт, 230В, Е27"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Лампа ЛН-75Вт, 230В, Е27"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 "

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12-13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-12"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 35-12-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "DIN-рейка 1000х7,5х35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Розетка двойная для открытой проводки I=16A"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Клеммник самозажимной для распределительных коробок на три жилы 0,08-4,00мм. с рычажным зажимом 222-413 WAGO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Корпус металлический (тип: ЩРН-18, 395х310х120, IP 31)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Щит с монтажной панелью (тип: ЩМП 400х600х250, IP 54)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Розетка 3-х фазная (стационарная 5 контактов, "мама") U=380В, I=32A"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Коробка распределительная для открытой установки 100х100х50 мм."

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Автоматы однополюсные I=10А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Ящик для автоматов электрический пластиковый (тип: ЩРН-П-4)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Ящик для автоматов электрический пластиковый (тип: ЩРН-П-6)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Плавкая вставка ПН2-100/100А(предохранитель/вставка плавкая) (нож-МЕДЬ), Белтиз"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Плавкая вставка предохранителя 100А габарит 00 ППНИ-33 (DPP10-100) ИЭК"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP31 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Щит распределительный ШРС 1-08-7-54-У3-001. ПН2 2х250+4х100+2х63 (ШР-11-73510-54У3) (ЯЯС15723)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Автоматический выключатель модульный ABB S202 2п 16А C 6кA (2CDS252001R0164) "

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Автоматический выключатель модульный ABB SH201L 1п 16А C 4,5кA (2CDS241001R0164) "

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Автоматический выключатель модульный ABB S201 1п 10А C 6кA (2CDS251001R0104) "

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Выключатель-Разъединитель ВР32-37 В 31250 (Выкл.400А) /рубильник/боковая смещенная рукоятка "

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Контактор КПД-121 У2 220В 80А ЭТК "

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Переключатель 2 положения с ключом AKS-22 1з+1р (BSW10-AKS-2-K02) ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Розетка двухместная с заземлением открытой установки PA16-007B ЭТЮД Schneider Electric "

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Розетка с заземлением открытой установки PA16-003B ЭТЮД Schneider Electric"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Вилка с заземлением. Белая, 10002 Makel"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-10/5 черная КВТ 60090"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Трубка термоусадочная ТУТнг-5/2,5 черная КВТ 60087"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Трубка ПХВ 10мм. "

    Кол-во: 150

    "Позиция 51"

    "Трубка ПХВ 8мм. "

    Кол-во: 150

    "Позиция 52"

    "Трубка ПХВ 6мм. "

    Кол-во: 150

    "Позиция 53"

    "Трубка ПХВ 4мм. "

    Кол-во: 150

    "Позиция 54"

    "Кабель КГ 3х6 + 1х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 55"

    "Кабель КГ 3х16 + 1х10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Кабель КГ 3х2,5 + 1х1,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 57"

    "Провод ВВГ 3х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Провод ВВГ 3х1,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Провод ППСРВМ 95"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Кабель КГ 1х35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Провод СИП-4 4х16-0,6/1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Кабель NYM 3х1,5ок(N,PE)-0,66"

    Кол-во: 600

    "Позиция 63"

    "Провод ПВС 3х2.5 белый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 64"

    "Кабель КГтп 2х1,5- 0,66"

    Кол-во: 500

    "Позиция 65"

    "Стяжка нейлоновая КСС 4,8х200"

    Кол-во: 500

    "Позиция 66"

    "Стяжка нейлоновая КСС 5х300"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 67"

    "Стяжка нейлоновая КСС 2,5х150"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 68"

    "Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 -0,20мм, ширина-1060 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Картон электроизоляционный ЭВ-0,15-1020 "

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Кабель КГтп 4х4- 0,66"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Текстолит ПТК-20"

    Кол-во: 31

    "Позиция 72"

    "Текстолит ПТК-20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Лакоткань ЛКМ-105 0,15 мм."

    Кол-во: 120

    "Позиция 74"

    "Изолента ПВХ синяя 15мм."

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Изолента ПВХ чёрная 15мм."

    Кол-во: 250

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075841
    КО №1151/КО - Поставка строительных, отделочных и расходных материалов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1151/КО - Поставка строительных, отделочных и расходных материалов для нужд Общество с...
    592775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    494 829
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014059
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    592657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225538
    Запрос предложений на поставку катушек постоянного тока ТКП-800-У2, 25% ПВ, 110В
    Запрос предложений на поставку катушек постоянного тока ТКП-800-У2, 25% ПВ, 110В
    591447
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211057089
    Поставка заземлителя анодного
    Поставка заземлителя анодного
    589978
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 477 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Маркетинговые исследования № 32211056768
    Поставка оборудования ЭХЗ № AB0005062
    Поставка оборудования ЭХЗ № AB0005062
    589907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 576 512
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП127657
    Материалы для прогрева бетона
    Материалы для прогрева бетона
    458528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП138880
    Материалы для прогрева бетона
    Материалы для прогрева бетона
    449780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2021 11:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920462
    Продажа движимого имущества: источник питания постоянного тока Б5-47, 1988г.
    Продажа движимого имущества: источник питания постоянного тока Б5-47, 1988г.
    260128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    3 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить