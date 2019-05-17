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    Главная / Торги / МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»

    МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687846Дата и время окончания срока приема заявок МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907687846

    Уникальный номер закупки

    МИ-016-СМР-ИП-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 06:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9. Приложение №5 к ЗД - Критерии

    8. Приложение 4.1 к Формам - Календарный график

    6. Приложения к Договору

    4. Приложение №2 к ЗД - Сводный сметный расчет

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №1.1. к ТЗ -ТУ

    7. Приложение №4 к ЗД - Формы подачи предложений

    1. МИ-016-СМР-ИП-19 Информационная карта

    5. Приложение №3 к ЗД - Проект Договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1736

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2019 11:00 GMT +317.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687846Дата и время окончания срока приема заявок МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2019 11:0017.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907687846Дата и время вскрытия заявок МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2019 12:0021.06.2019 12:0021.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687846Подведение итогов не позднее МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201921.06.2019 12:0021.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687846Подведение итогов не позднее МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»

    Начальная цена

    49 341 724,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    изложены в Приложениях №1-3 Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. Раневской, 16;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки исполнения работ: в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания договора. Благоустройство территории в летнем варианте - выполняется в летний период, но не позднее 15.10.2019г. Оплата Работ по договору осуществляется в следующем порядке: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2); - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3); - акт об оказании услуг; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15); - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - первичная учетная документация (форма М-19, М-29); - акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14); - акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15). комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - исполнительную-топографическую съемку с нанесением на топооснову геофонда города; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации по сетям водопровода и канализации (Приложение №5). Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от уполномоченного органа Администрации г. Тюмени заключения о соответствии объекта строительства и оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера""

    Кол-во: 10

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