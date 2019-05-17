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Номер извещения
31907687846
Уникальный номер закупки
МИ-016-СМР-ИП-19
Наименование закупки
МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 06:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2019 11:00 GMT +317.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907687846Дата и время окончания срока приема заявок МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2019 11:0017.05.2019 11:0017.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907687846Дата и время вскрытия заявок МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2019 12:0021.06.2019 12:0021.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907687846Подведение итогов не позднее МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ-016-СМР-ИП-19 Выполнение строительно–монтажных работ по объекту: «Строительство илоуплотнителя, в том числе декантера»
Начальная цена
49 341 724,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
изложены в Приложениях №1-3 Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. Раневской, 16;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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