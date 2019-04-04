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Номер извещения
ГП927120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блок сопряжения, выключатель индуктивный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 10:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2777
Факс
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Адрес электронной почты
Kukunina.EA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукунина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок сопряжения, выключатель индуктивный. Годовая потребность . После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС". Потребность может варьироваться.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927120Подведение итогов не позднее Блок сопряжения, выключатель индуктивный. Годовая потребность . После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС". Потребность может варьироваться.город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок сопряжения, выключатель индуктивный. Годовая потребность . После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-ИС". Потребность может варьироваться.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения годовая потребность.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ: осуществляется силами поставщика и включена в стоимостьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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