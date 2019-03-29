Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ. В случае изменения условий оплаты, предложения участников будут оцениваться по приведенной стоимости, с учетом ставки дисконтирования в размере 11,1%