Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лот №1:«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Лот №2: «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Ответственный по техническим вопросам:Катышев Алексей Владимирович +7 922 035 9488

    Лот №1:«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Лот №2: «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Ответственный по техническим вопросам:Катышев Алексей Владимирович +7 922 035 9488

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927107Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. РефтинскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927107

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот №1:«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Лот №2: «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Ответственный по техническим вопросам:Катышев Алексей Владимирович +7 922 035 9488

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Общие условия договор

    ЛОТ_1_ТЗ_реконструкция_привод_ЛП_21-23Б.docx

    Лот №1 ТЗ

    Требования

    Лот 2 ТЗ

    Договор

    Информация по качеству

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 34365 3-30-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elena.Osintseva@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Осинцева Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле электроэнергией

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927107Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927107Дата и время вскрытия заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ. В случае изменения условий оплаты, предложения участников будут оцениваться по приведенной стоимости, с учетом ставки дисконтирования в размере 11,1%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    45.34.32.110

    Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, выполняемые по индивидуальным заказам

    Классификатор ОКВЭД2

    35.14

    Торговля электроэнергией

    Документация лота

    Общие условия договор

    21.03.2019

    Договор

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение оборудования топливоподачи"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927107Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927107Дата и время вскрытия заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату стоимости выполненных работ не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ. В случае изменения условий оплаты, предложения участников будут оцениваться по приведенной стоимости, с учетом ставки дисконтирования в размере 11,1%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    45.34.32.110

    Работы по монтажу строительных конструкций (изделий) и их элементов и инженерного оборудования зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки, выполняемые по индивидуальным заказам

    Классификатор ОКВЭД2

    35.14

    Торговля электроэнергией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение топливоподачи"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГПБ-Сервис
    Запрос предложений № ГП202709
    Закупка работ по техническому обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств 0,4 кВ на объектах Банка ГПБ (АО)
    Закупка работ по техническому обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств 0,4 кВ...
    596538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014831
    Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства I-IV уровней НАКС для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства I-IV уровней НАКС для нужд...
    596351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202630
    Ротационный вакуумный насос RBS-155/SP – ATEX2 SPEC согласно ТЗ.
    Ротационный вакуумный насос RBS-155/SP – ATEX2 SPEC согласно ТЗ.
    596454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202707
    Гидравлика (насосы)
    Гидравлика (насосы)
    596654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014884
    Поставка крышек-пломб для металлических бочек G2 Tri-Sure или эквивалент
    Поставка крышек-пломб для металлических бочек G2 Tri-Sure или эквивалент
    596659
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП202705
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    596652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    04.02.2022 г., 11:35
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить