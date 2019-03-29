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Номер извещения
ГП927107
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот №1:«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Лот №2: «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Ответственный по техническим вопросам:Катышев Алексей Владимирович +7 922 035 9488
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-30-19
Факс
{}
Адрес электронной почты
Elena.Osintseva@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Осинцева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Свердловская обл., пос. Рефтинский
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«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927107Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927107Дата и время вскрытия заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных питателей 21-23Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
45.34.32.110
35.14
Документация лота
Кол-во: 1
«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927107Дата и время окончания срока приема заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927107Дата и время вскрытия заявок «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 10:3005.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927107Подведение итогов не позднее «Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год. Свердловская обл., пос. Рефтинский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Техническое перевооружение оборудования топливоподачи блоков 500. Этап2. Техническое перевооружение ленточных конвейеров 23А,Б» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на 2019 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
45.34.32.110
35.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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