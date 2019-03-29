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Номер извещения
ГП927103
Уникальный номер закупки
2/03
Наименование закупки
замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графику
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 07:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графику
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 06:00 GMT +329.03.2019 06:0029.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927103Дата и время окончания срока приема заявок замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графикуЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 06:0029.03.2019 06:0029.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927103Дата и время вскрытия заявок замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графикуЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.04.2019 06:0029.04.2019 06:0029.04.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927103Подведение итогов не позднее замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графикуЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графику
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
замеры физических и химических факторов условий труда на рабочих местах ООО «УМЗ» согласно утвержденному плану-графику
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
71
Документация лота
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