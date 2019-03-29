Поставка запасных частей для МТЗ и К-700 в течение 2019 года – марте 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907664707 Уникальный номер закупки 76/2019 Номер закупки Наименование закупки Поставка запасных частей для МТЗ и К-700 в течение 2019 года – марте 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация о закупке

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