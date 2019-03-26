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Номер извещения
ГП927102
Уникальный номер закупки
520-564/18
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота) (г. Глазов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 750-46-72
Факс
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Адрес электронной почты
g.gyrdymov@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Гырдымов Григорий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927102Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.2019 07:0027.03.2019 07:0027.03.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927102Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)Екатеринбург
Дата и время проведения
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927102Дата и время проведения Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.05.2019 08:0021.05.2019 08:0021.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927102Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 5А – 5 000 кг (в т.ч. 5 000 кг смешанного) (засор – 3%)
Начальная цена
13,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 5А – 7 000 кг (в т.ч. 7 000 кг смешанного) (засор – 3%)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, д.9 Обособленного подразделение ПАО «Уралхиммаш» в г. ГлазовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21.10.000
38.21
Документация лота
Кол-во: 7000
Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927102Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.03.2019 07:0027.03.2019 07:0027.03.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927102Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)Екатеринбург
Дата и время проведения
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927102Дата и время проведения Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.05.2019 08:0021.05.2019 08:0021.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927102Подведение итогов не позднее Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)
Начальная цена
10,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом черных металлов категории 16А – 5 000 кг (засор – 3 %)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, Химмашевское шоссе, д.9 Обособленного подразделение ПАО «Уралхиммаш» в г. ГлазовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.21.10.000
38.21
Документация лота
Кол-во: 5000
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