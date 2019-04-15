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Номер извещения
ГП927104
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка ремней импортного и российского производства для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 07:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-28
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Nataliya.Kharkovskaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Харьковская Наталия Андреевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка ремней импортного и российского производства для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 17:00 GMT +315.04.2019 17:0015.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927104Дата и время окончания срока приема заявок поставка ремней импортного и российского производства для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
04.06.2019 17:0004.06.2019 17:0004.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927104Подведение итогов не позднее поставка ремней импортного и российского производства для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ремней импортного и российского производства для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 200
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