Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907664557 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода к магазину промышленных товаров, расположенному в 70м юго-западнее жилого дома по ул. Конева 14/2 в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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