Оказание услуг по разработке и оформлению проекта санитарно-защитной зоны для цеха ЭВСиС, АТЦ и ЭСВС АО «ОмскВодоканал» в 2019 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907664511 Уникальный номер закупки 66/2019 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке и оформлению проекта санитарно-защитной зоны для цеха ЭВСиС, АТЦ и ЭСВС АО «ОмскВодоканал» в 2019 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1191 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты r.volkova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Волкова Регина Ильинична Место рассмотрения предложений 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал» Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru