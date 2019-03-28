www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Двигатель на автогрейдер John Deere
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 06:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-05
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Pavel.Kuzenkov@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузенков Павел Васильевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Двигатель на автогрейдер John Deere
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 13:00 GMT +328.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927099Дата и время окончания срока приема заявок Двигатель на автогрейдер John DeereНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 13:0028.06.2019 13:0028.06.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927099Подведение итогов не позднее Двигатель на автогрейдер John DeereНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двигатель на автогрейдер John Deere
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
29
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.