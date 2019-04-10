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Номер извещения
31907670782
Уникальный номер закупки
19/ОПЮКГРЭС/0036
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене кровли здания котельной ЦОФ "Кузбасская" ОП ПАО" ЮК ГРЭС" в г.Междуреченск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38475 5-10-68
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
RaevichAI@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Калтан
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене кровли здания котельной ЦОФ "Кузбасская"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене кровли здания котельной ЦОФ "Кузбасская"
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл.,г.МеждуреченскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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