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    Главная / Торги / Закупка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь" По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Симоненко Анастасии Станиславовне, тел: 7 (495) 2218888 доб.19645, эл. почта: Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Закупка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь" По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Симоненко Анастасии Станиславовне, тел: 7 (495) 2218888 доб.19645, эл. почта: Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь" По вопросам закупочной документации и порядку проведения запроса обращаться к Симоненко Анастасии Станиславовне, тел: 7 (495) 2218888 доб.19645, эл. почта: Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 05:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация в формате WORD с формами для обязательного заполнения участниками

    Проект договора поставки в редакции ООО "Эльгауголь"

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19645

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Simonenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симоненко Анастасия Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 11:0031.07.2019 11:0031.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927098Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 11:0031.07.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927098Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение. Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на КамАЗы, Нефазы, Уралы для нужд ООО "Эльгауголь". Базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД. Продукция должна сопровождаться всеми обязательными документами, подтверждающими ее качество и происхождение.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Контейнерные отправки (20т/40т футовые контейнеры) ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ КОНТЕЙНЕРОПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВЫГРУЗКОЙ НА ПУТЯХ НЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРОКОМ НА 10 СУТОК: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). Повагонные отправки: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. Отправка багажом: DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). Автодоставка, ЖД доставка (крытые вагоны): - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки не позднее июня 2019 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст. Верхнезейск ДВ ЖД либо ст. Улак ДВ ЖД (согласно отгруз.реквизитам - см.закупочную документацию п.4.1). Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штанга 9693-2919240-01 реактивная, нерегулируемая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Штанга 9693-2919240 реактивная, регулируемая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Штанга 9693-2919215-01 реактивная, регулируемая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Штанга 9693-2919215 реактивная, регулируемая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Балансир 9693-2918040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Рессора 93853-2912012-20 задняя, в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Ось 9693-2410102 со ступицами и тормозами, в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Теплообменник 7601-1013600-13 (236 НЕ2) трубчатый в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Вал карданный заднего моста 4320-2201010-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Вал 375-2203010-02 карданный переднего моста (L=1167)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Усилитель 4320-3510011-01 пневматический, тормоза"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Редуктор 4320Х-2402007 заднего моста в сборе (49 зуб. 15 отв.,i =7,49); (пр. АЗ Урал) (нового образц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Коробка 4320ЯХ-1800018 раздаточная в сборе с ручным тормозом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "ТННД 332.1106010 в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Стартер 1702.3778 24V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Генератор 4512.3771-10 28V 80А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "ПГУ 11.1602410-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Форсунка 26.1112010-11"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Осушитель 11-3536008-10 с РДВ"

    Кол-во: 7

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