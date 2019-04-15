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Номер извещения
ГП927097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка комплектующих и запасных частей для мачты осветительной Atlas Copco QAS14KD для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 05:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-28
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Nataliya.Kharkovskaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Харьковская Наталия Андреевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка комплектующих и запасных частей для мачты осветительной Atlas Copco QAS14KD для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 17:00 GMT +315.04.2019 17:0015.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927097Дата и время окончания срока приема заявок закупка комплектующих и запасных частей для мачты осветительной Atlas Copco QAS14KD для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
04.06.2019 17:0004.06.2019 17:0004.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927097Подведение итогов не позднее закупка комплектующих и запасных частей для мачты осветительной Atlas Copco QAS14KD для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектующих и запасных частей для мачты осветительной Atlas Copco QAS14KD для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
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