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Номер извещения
ГП927096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 05:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-52
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
klyukina.n@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клюкина Надежда Вениаминовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927096Дата и время окончания срока приема заявок Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927096Дата и время вскрытия заявок Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"Москва
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 11:0012.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927096Подведение итогов не позднее Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Присоединение сетей связи для шахты "Инаглинская"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗ и типовыми условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
64.20.23.110
Документация лота
Кол-во: 1
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