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    Главная / Торги / Продажа двух единиц легковых автомобилей

    Продажа двух единиц легковых автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927093Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа двух единиц легковых автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 04:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докумеентация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Почтовый адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Контактный телефон

    +7 4242 78-85-98

    Факс

    +7 4242 78-83-85

    Адрес электронной почты

    tender.airportus@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельник Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпуска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927093Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 04:0003.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927093Дата и время вскрытия заявок Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927093Подведение итогов не позднее Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпуска

    Начальная цена

    50 515,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Южно-Сахалинск, аэропортРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УАЗ 3303 – 1993 года выпуска"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпуска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927093Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 04:0003.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927093Дата и время вскрытия заявок Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927093Подведение итогов не позднее Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпуска

    Начальная цена

    40 822,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Южно-Сахалинск, аэропортРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГАЗ 3302 – 1995 года выпуска"

    Кол-во: 1

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