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Номер извещения
ГП927093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа двух единиц легковых автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 04:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
tender.airportus@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельник Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпуска
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927093Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 04:0003.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927093Дата и время вскрытия заявок Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа автомобиля УАЗ 3303 – 1993 года выпуска
Начальная цена
50 515,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Южно-Сахалинск, аэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпуска
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 04:00 GMT +303.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927093Дата и время окончания срока приема заявок Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 04:0003.04.2019 04:0003.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927093Дата и время вскрытия заявок Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпускаг. Южно-Сахалинск, аэропорт, бывшее здание гостиницы, кабинет 202
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа автомобиля ГАЗ 3302 – 1995 года выпуска
Начальная цена
40 822,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Южно-Сахалинск, аэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
29.10.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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