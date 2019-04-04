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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907669036
Уникальный номер закупки
218380
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Масла,смазки, антифризы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нефтепродукты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нефтепродукты
Начальная цена
1 952 389,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,
300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А
19.20
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 5396
Кол-во: 18000
Кол-во: 93.6
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 8
Кол-во: 144
Кол-во: 30
Кол-во: 433
Кол-во: 198
Кол-во: 88
Кол-во: 304
Кол-во: 208
Кол-во: 320
Кол-во: 433
Кол-во: 54
Кол-во: 216.5
Кол-во: 144
Кол-во: 288
Кол-во: 216.5
Кол-во: 108
Кол-во: 250
Кол-во: 18
Кол-во: 866
Кол-во: 234
Кол-во: 216.5
Кол-во: 100
Кол-во: 866
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 144
Кол-во: 80
Кол-во: 56
Кол-во: 24
Кол-во: 188
Кол-во: 627
Кол-во: 54900
Кол-во: 840
Кол-во: 710
Кол-во: 72
Кол-во: 1463
Кол-во: 52
Кол-во: 112
Кол-во: 50960
Кол-во: 670
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