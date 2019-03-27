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Номер извещения
ГП927088
Уникальный номер закупки
269
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 20:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 965 407-65-45
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шарова Алиса Владимировна,av.sharova@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Ключевые слова:
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Заключение на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:30 GMT +327.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927088Дата и время окончания срока приема заявок Заключение на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:3027.03.2019 09:3027.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927088Дата и время вскрытия заявок Заключение на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927088Подведение итогов не позднее Заключение на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение на поставку багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
9 527 886,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 10 (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
18.12
18.1
17.2
17.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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