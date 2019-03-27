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Номер извещения
ГП927084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 50-08-04
Факс
--
Адрес электронной почты
Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка картриджейТула
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927084Дата и время вскрытия заявок Закупка картриджейТула
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 13:0015.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927084Подведение итогов не позднее Закупка картриджейТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка картриджей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
95.11.10.130
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 21
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 45
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 9
Кол-во: 60
Кол-во: 15
Кол-во: 80
Кол-во: 20
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