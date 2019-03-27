Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка картриджей

    Закупка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка картриджейТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 19:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложений

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Контактный телефон

    +7 4872 50-08-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Galina.Komarova@tula.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927084Дата и время окончания срока приема заявок Закупка картриджейТула

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927084Дата и время вскрытия заявок Закупка картриджейТула

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 13:0015.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927084Подведение итогов не позднее Закупка картриджейТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 13:0015.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927084Подведение итогов не позднее Закупка картриджейТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка картриджей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10.130

    Услуги по заправке картриджей для принтеров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация запроса предложений

    21.03.2019

    Документация запроса предложений

    21.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тонер-картридж ТК-3160 совместимый (для Kyocera ECOSYS P3050dn)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Копи-картридж 101R00474 оригинальный (для Xerox WC3225DNI)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Тонер-картридж 006R01573 совместимый (для Xerox WC5022/5024)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "Тонер-картридж 106R02778 совместимый (для Xerox WC3225DNI)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Тонер-картридж MX315GT оригинальный (для SHARP MX-M266N)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Тонер-картридж FX10 совместимый (для Canon MF4330D)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Тонер-картридж CE255X совместимый (для HP LJ P3015dn)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Тонер-картридж Q7570A совместимый (для HP LJ M5035)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тонер-картридж Q2673A совместимый (для HP Color LJ 3550)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тонер-картридж Q2672A совместимый (для HP Color LJ 3550)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тонер-картридж CF280X совместимый (для HP LJ M401dn)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Тонер-картридж CB436A совместимый (для HP LJ M1522n)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Тонер-картридж CB435A совместимый (для HP LJ P1006)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Тонер-картридж 106R01413 совместимый (для Xerox WC5222)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Тонер-картридж 106R02310 совместимый (для Xerox WC3315DN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тонер-картридж CE505X совместимый (для HP LJ P2055dn)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Тонер-картридж Q5949X совместимый (для HP LJ 1320)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Тонер-картридж CE278A совместимый (для HP LJ P1606dn)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Тонер-картридж CF543X совместимый (для HP Color LJ Pro M254dw)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Тонер-картридж CF542X совместимый (для HP Color LJ Pro M254dw)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Тонер-картридж CF541X совместимый (для HP Color LJ Pro M254dw)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Тонер-картридж CF540X совместимый (для HP Color LJ Pro M254dw)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тонер-картридж CF413A совместимый (для HP Color LJ Pro M377dw)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Тонер-картридж CF412A совместимый (для HP Color LJ Pro M377dw)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тонер-картридж CF411A совместимый (для HP Color LJ Pro M377dw)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Тонер-картридж CF410A совместимый (для HP Color LJ Pro M377dw)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тонер-картридж 106R01277 совместимый (для Xerox WC5020B)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Тонер-картридж CF281X совместимый (для HP LJ M605dn)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Тонер-картридж CC364X совместимый (для HP LJ P4015dn)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "Тонер-картридж CE390A совместимый (для HP LJ M601dn)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 31"

    "Тонер-картридж CE390X совместимый (для HP LJ M602dn)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "Тонер-картридж ТК-3130 совместимый (для Kyocera ECOSYS M3550idn)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Тонер-картридж ТК-1170 совместимый (для Kyocera ECOSYS M2040dn)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 34"

    "Тонер-картридж ТК-3190 совместимый (для Kyocera ECOSYS P3060dn)"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить