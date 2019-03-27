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Номер извещения
ГП927081
Уникальный номер закупки
263
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 18:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 926 029-80-46
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Гузеев Ярослав Игоревич,snab_handling@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
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Заключение договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927081Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927081Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927081Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку буксировочных устройств для воздушных судов для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
40 629,60
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, г. Химки, территория аэропорта Шереметьево, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
28.99.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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