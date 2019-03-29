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Номер извещения
ГП927079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-85-81
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Arina.Bashanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Башанова Арина В
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927079Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 16:0029.03.2019 16:0029.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927079Дата и время вскрытия заявок Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 14:0002.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927079Подведение итогов не позднее Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт крановых путей ПАО "Ижорские заводы"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Колпино, Ижорский завод д. бнРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
33.12.15.000
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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