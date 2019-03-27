Запрос котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Поставка химических материалов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Постоплата в течение 30 дней с момента поставки товара. Условия: Поставка по заказам в соответствии со спецификациями к действующим рамочным договорам Сроки: указать минимально возможный, но не более 60 календарных дней