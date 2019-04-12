Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907688703 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ Юридический адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Почтовый адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Контактный телефон +7 495 514-02-11 доб. 3103 Факс +7 495 514-02-11 Адрес электронной почты t.kolodina@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Колодина Татьяна Викторовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие Ключевые слова:

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