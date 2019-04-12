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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал»

    Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 17:3012.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688703Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907688703

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Протокол_ТК_ВОЗ_№30_и_№41.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№30-2019_от_29.05.2019_вопрос_8.4.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№30-2019_от_29.05.2019_вопрос_8.4.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№77-2019_от_06.12.2019_вопрос_8.1_(полный).pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№30-2019_от_29.05.2019_вопрос_8.4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 3103

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    t.kolodina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колодина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 17:30 GMT +312.04.2019 17:3012.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688703Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201929.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления

    Начальная цена

    21 740 142,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    28.13.25.000

    Турбокомпрессоры

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/440744/name/5d381ecf3a8bf2.45022950

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 17:30 GMT +312.04.2019 17:3012.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688703Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201929.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"

    Начальная цена

    108 209 046,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/406807/name/5cf63f2aaf8863.77169903

    18.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/440395/name/5d372d9741e0d6.97234897

    18.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/531795/name/5df9d224c92917.55495710

    18.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/531887/name/5df9daf86a0523.81682296

    18.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления"

    Кол-во: 1

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