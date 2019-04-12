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Номер извещения
31907688703
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на проектные работы, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 17:30 GMT +312.04.2019 17:3012.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688703Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управленияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектные работы, поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления
Начальная цена
21 740 142,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.13.25.000
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 17:30 GMT +312.04.2019 17:3012.04.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688703Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201929.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688703Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации, поставка, шеф-монтажные работы и ПНР турбовоздуходувных агрегатов в комплекте с системой управления для реализации мероприятия "Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов"
Начальная цена
108 209 046,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.13.28.000
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
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