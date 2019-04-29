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Номер извещения
ГП927076
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927076Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927076Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м. Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927076Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м. Москва
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 18:0030.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927076Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 18:0030.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927076Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (дом), общей площадью 112.7 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5г. • Год постройки дома Литер А: 2006; Литер Б: 2007 • Материал стен Литер А: Кирпич, Литер Б: Ракушечник • Этажность дома Литер А: 2; Литер Б: 1 • Кадастровый номер Литер А: 61:46:0010308:2256; Литер Б: 61:46:0010308:2255 • Адрес Ростовская область, г. Батайск, ул. Кавказская, д. 5 • ЦЕНА 4 955 000 • Высота пытолков Литер А: 1 этаж - 2.70 м., 2 этаж - 2.65 м.; Литер Б: 2.50 м.
Начальная цена
4 955 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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