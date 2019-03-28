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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку драйверов, стартеров, пускорегулирующих аппаратов

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку драйверов, стартеров, пускорегулирующих аппаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663700Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить драйверы, стартеры, пускорегулирующие аппараты (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907663700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку драйверов, стартеров, пускорегулирующих аппаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 144-МТС

    Заявка участника_Приложение А к Изв 144-МТС

    Типовая документация

    Договор с приложениями к Изв 144-МТС

    Ценовое предложение_Приложение А.1 к Изв 144-МТС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить драйверы, стартеры, пускорегулирующие аппараты (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 20:0015.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663700Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить драйверы, стартеры, пускорегулирующие аппараты (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить драйверы, стартеры, пускорегулирующие аппараты (далее-Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

    Начальная цена

    899 792,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется по мере возникновения потребности у Покупателя по его письменным заявкам, которые направляются Поставщику по факсимильной связи на номер телефона: ____ или на электронную почту______, в которой указывается: наименование и количество Товара. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента отправки письменной заявки Покупателем Поставщику, в полной комплектации с относящимися к нему документами по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственными силами. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами или с помощью привлеченных третьих лиц, за действия которых Поставщик отвечает как за свои собственные. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 (Шести) месяцев, а в части исполнения сторонами своих обязательств - до полного исполнения. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено. Стоимость партии Товара, указанной в заявке, оплачивается Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной, с предоставлением оригиналов счета, счет-фактуры (или универсального передаточного документа). Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в Российских рублях.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    27.40.42

    Части светильников и осветительных устройств

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 3730

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