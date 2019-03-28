Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется по мере возникновения потребности у Покупателя по его письменным заявкам, которые направляются Поставщику по факсимильной связи на номер телефона: ____ или на электронную почту______, в которой указывается: наименование и количество Товара. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента отправки письменной заявки Покупателем Поставщику, в полной комплектации с относящимися к нему документами по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственными силами. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются «Поставщиком» собственными техническими средствами или с помощью привлеченных третьих лиц, за действия которых Поставщик отвечает как за свои собственные. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 (Шести) месяцев, а в части исполнения сторонами своих обязательств - до полного исполнения. Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено. Стоимость партии Товара, указанной в заявке, оплачивается Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной, с предоставлением оригиналов счета, счет-фактуры (или универсального передаточного документа). Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в Российских рублях.