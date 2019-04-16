Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907663570 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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