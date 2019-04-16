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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907663570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задания

    проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    закупочная документация3

    решенеи о внесение изменений2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.04.2019 12:00 GMT +316.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 12:0016.04.2019 12:0016.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907663570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. Химки

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server. Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по технической поддержке и доработке Информационной Системы Управления Проектами Заказчика на базе программных продуктов: Microsoft SharePoint Server, Microsoft Performance Point Server, Microsoft Project Server.

    Начальная цена

    4 494 666,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с проектом договора, техническим заданием, закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    62.02.30.000

    Услуги по технической поддержке информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1

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