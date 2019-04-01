Ремонт машины литья под давлением для нужд ПАО "НПО "Стрела"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы по ремонту Оборудования включают в себя пусконаладочные работы и инструктаж персонала Заказчика. Подрядчик должен направлять только граждан Российской Федерации для проведения работ. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы и инструктаж персонала Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня извещения Заказчиком о готовности Оборудования к проведению пусконаладочных работ и инструктажа персонала Заказчика в соответствии с п. 3.2.2. проекта Договора. По завершении выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик должен предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение № 3 к проекту Договора). Подрядчик должен выполнить в полном объеме работу, согласно стандартам, действующим на территории Российской Федерации, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если иное не указано в техническом задании (Приложение № 2 к проекту Договора). Подрядчик должен обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Подрядчик должен по окончании всех работ по Договору вывезти принадлежащее Подрядчику ремонтное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и мусор. В соответствии с проектом Договора.