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    Главная / Торги / Ремонт машины литья под давлением для нужд ПАО "НПО "Стрела"

    Ремонт машины литья под давлением для нужд ПАО "НПО "Стрела"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663642Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт машины литья под давлением ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907663642

    Уникальный номер закупки

    34-107-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт машины литья под давлением для нужд ПАО "НПО "Стрела"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора в формате pdf

    Документация в формате pdf

    Техническое задание в формате pdf

    Документация в формате word

    Проект договора в формате word

    Извещение в формате pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт машины литья под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 23:3016.04.2019 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663642Подведение итогов не позднее Ремонт машины литья под давлением Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт машины литья под давлением

    Начальная цена

    1 068 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука. В соответствии с техническим заданием и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ по ремонту – предприятие Заказчика. Место выполнения пуско-наладочных работ – предприятие Заказчика. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы по ремонту Оборудования включают в себя пусконаладочные работы и инструктаж персонала Заказчика. Подрядчик должен направлять только граждан Российской Федерации для проведения работ. Подрядчик должен произвести пусконаладочные работы и инструктаж персонала Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня извещения Заказчиком о готовности Оборудования к проведению пусконаладочных работ и инструктажа персонала Заказчика в соответствии с п. 3.2.2. проекта Договора. По завершении выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик должен предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение № 3 к проекту Договора). Подрядчик должен выполнить в полном объеме работу, согласно стандартам, действующим на территории Российской Федерации, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если иное не указано в техническом задании (Приложение № 2 к проекту Договора). Подрядчик должен обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Подрядчик должен по окончании всех работ по Договору вывезти принадлежащее Подрядчику ремонтное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и мусор. В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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