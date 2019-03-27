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Номер извещения
ГП927156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4372
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
t.belishova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белишова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
538 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - ОО Терминал «Ленаречтранс» для ООО "Энергомонтаж СК", Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
28.14.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 16
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Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 38
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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