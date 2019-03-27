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    Главная / Торги / Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

    Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма Договора поставки 2019

    Типовая форма спецификации 2019

    Документация_запрос_цен

    Форма запроса ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4372

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    t.belishova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белишова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927156Подведение итогов не позднее Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    538 компл

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - ОО Терминал «Ленаречтранс» для ООО "Энергомонтаж СК", Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.1310 Ду25 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.1310 Ду32 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.1310 Ду32 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.1310 Ду25 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 53"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 38

    "Позиция 54"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 68"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 38

    "Позиция 69"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 16

    "Позиция 83"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 38

    "Позиция 84"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

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