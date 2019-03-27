Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

Не установлен

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Поставка клапанов запорных на объект строительства Базовая ЭСН на УКПГ-3

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Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - ОО Терминал «Ленаречтранс» для ООО "Энергомонтаж СК", Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212. Рассчитать логистику >

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634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

ЭНЕРГОМОНТАЖ СК Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 8

"Позиция 12" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Клапан запорный КЗ 25.16.1310 Ду25 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 29" "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Клапан запорный КЗ 50.16.3310 Ду50 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Клапан запорный КЗ 32.16.1310 Ду32 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 16

"Позиция 44" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 9

"Позиция 45" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Клапан запорный КЗ 32.16.1310 Ду32 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Клапан запорный КЗ 25.16.1310 Ду25 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 6

"Позиция 49" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 12

"Позиция 52" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 16

"Позиция 53" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 38

"Позиция 54" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 8

"Позиция 56" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 12

"Позиция 67" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 16

"Позиция 68" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 38

"Позиция 69" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 8

"Позиция 71" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 76" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Клапан запорный КЗ 40.16.3310 Ду40 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 12

"Позиция 82" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 16

"Позиция 83" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 38

"Позиция 84" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 85" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 8

"Позиция 86" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Клапан запорный КЗ 65.16.3310 Ду65 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Клапан запорный КЗ 25.16.3310 Ду25 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Клапан запорный КЗ 20.16.1310 Ду20 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Клапан запорный КЗ 15.16.1310 Ду15 Ру1,6МПа муфтовый" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Клапан запорный КЗ 80.16.3310 Ду80 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Клапан запорный КЗ 32.16.3310 Ду32 Ру1,6МПа фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 2