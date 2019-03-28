www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Амуруголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 (Разрез Северо-Восточный)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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