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    Главная / Торги / Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог

    Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927070Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналогМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание (ПСКТП -40 -6-04-ВК-У1)

    Техническое задание (ПСКТП -Т-ВВ-250604 кВ У1)

    Техническое задание (ПСКТП-ТВК 400 кВа 604 кВ)

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.201914.04.2019 23:0014.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927070Подведение итогов не позднее Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналогМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование (Согласно ТЗ) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Амуруголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 (Разрез Северо-Восточный)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подстанция комплектная транформаторная ПСКТП-ТВ/К 400 кВа ,6/,04 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подстанция комплектная транформаторная ПСКТП -40 -6-0,4-В/К-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подстанция комплектная транформаторная ПСКТП-ТВ/К 250 кВа ,6/,04 кВ (Согласно ТЗ)"

    Кол-во: 1

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