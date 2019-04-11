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Номер извещения
ГП927069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый редукцион № ОР19-03-32 (электронная форма) предмет: «Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert для нужд Банка ГПБ (АО)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 989-91-24 доб. 99124
Факс
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Адрес электронной почты
oleg.orletskiy@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлецкий Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями Документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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