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    Главная / Торги / Открытый редукцион № ОР19-03-32 (электронная форма) предмет: «Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert для нужд Банка ГПБ (АО)».

    Открытый редукцион № ОР19-03-32 (электронная форма) предмет: «Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert для нужд Банка ГПБ (АО)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый редукцион № ОР19-03-32 (электронная форма) предмет: «Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert для нужд Банка ГПБ (АО)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация ОР19-03-32_продление

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 989-91-24 доб. 99124

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oleg.orletskiy@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлецкий Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927069Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля марки Peugeot Еxpert "

    Кол-во: 0

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