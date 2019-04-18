www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907663340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 10:00 GMT +318.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907663340Дата и время окончания срока приема заявок Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.04.2019 10:0018.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907663340Дата и время вскрытия заявок Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 23:0018.04.2019 23:0018.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663340Подведение итогов не позднее Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на получение кредита по пополнению оборотных средств
Начальная цена
241 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
64.19.21
64.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.